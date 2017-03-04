По подозрению в убийстве семьи в Туве задержаны две женщины

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Две женщины задержаны в республике Тува в рамках расследования уголовного дела об убийстве семьи из четырех человек. Трагедия произошла в городе Ак-Довурак.

В республике Тува задержаны две женщины в рамках расследования уголовного дела об убийстве семьи из четырех человек. Об этом сообщается на сайте СКР.

Сотрудники регионального СК России и МВД установили, что к совершению преступления причастны две жительницы города. Речь идет о родных сестрах, 19 и 25-ти лет. Они распивали с 35-летней жертвой – главой убитого семейства - спиртное в его квартире.

Во время застолья произошла ссора между супругом и гостьями. Впоследствии она переросла в драку. О том, как именно было совершено преступление, не сообщается. Известно только, что женщины подожгли квартиру, чтобы замести следы.

Ранее сообщалось, что в городе Ак-Довурак республики Тува нашли тела двух детей и их родителей. Это произошло после тушения пожара в доме.