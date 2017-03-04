Малайзия выслала посла КНДР в связи с убийством Ким Чен Нама

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В МИД Малайзии сообщили, что посол КНДР в стране выслан из страны. Это решение было принято в связи с убийством старшего брата лидера Северной Кореи Ким Чен Нама.

Посол КНДР в Малайзии Кан Чоль выслан из страны, сообщает "Интерфакс". Это сделано в связи с убийством брата северокорейского лидера Ким Чен Нама.

"Мы ожидаем, что он покинет страну в течение 48 часов", - приводит слова министра иностранных дел Малайзии Анифы Аман ТАСС.

Ранее власти Малайзии обвиняли посла КНДР в нарушении дипломатической этики из-за жестких высказываний посла о ходе расследования смерти Ким Чен Нама.

Убийство старшего брата Ким Чен Ына произошло 13 февраля в аэропорту Куала-Лумпура. Момент нападения попал на камеры видеонаблюдения. На видеозаписи видно, как две женщины брызнули в лицо своей жертве неизвестной жидкостью. Ким Чен Нам скончался по дороге в больницу. Позже в его организме было обнаружено высокотоксичное вещество. Впоследствии Сеул обвинил в убийстве Ким Чен Нама правительство КНДР.

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