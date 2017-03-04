На Ставрополье пенсионер убил прохожего и самого себя

Теги: убийство самоубийство скр ставрополье Происшествие

В Минеральных Водах Ставропольского края возбуждено три уголовных дела после того, как пенсионер застрелил прохожего, а затем покончил с собой. Трагедия произошла в ночь на 4 марта.

Трагедия произошла в Минеральных Водах Ставропольского края в ночь на 4 марта. Местный пенсионер застрелил из окна своей квартиры прохожего. После этого он покончил с собой, передает "Интерфакс".

Как рассказала старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону Екатерина Данилова, в полицию поступило сообщение о том, что возле многоэтажки в Минводах найдено тело молодого человека с огнестрельным ранением груди. На месте было установлено, что стрельба велась из квартиры дома.

Как только оперуполномоченный попытался попасть в квартиру, злоумышленник в него тут же выстрелил. Полицейский ранения не получил. Когда он смог открыть дверь, то увидел на полу тело 67-летнего мужчины. Рядом с телом лежала винтовка калибра 5,6 миллиметра.

В СКР подчеркнули, что мужчина злоупотреблял спиртным. Он был в состоянии алкогольного опьянения, когда стрелял в сторону молодых людей, которые находились на улице. Один из них погиб от полученных ранений.