ЦСКА сыграл вничью с "Зенитом" в 18 туре РФПЛ

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В Москве завершилась встреча 18 тура чемпионата России по футболу между ЦСКА и петербургским "Зенитом". Команды сыграли вничью - 0:0. На 70 минуте был удален игрок москвичей Понтус Вернблум, однако питерцы не смогли реализовать численное преимущество.

Московский ЦСКА и петербургский "Зенит" сыграли вничью в матче 18 тура чемпионата России по футболу. Встреча, проходившая в Москве, завершилась со счетом 0:0. Это первый официальный матч для армейцев при новом главном тренере Викторе Гончаренко.

Команды создали немного опасных моментов по ходу встречи, передает TVC.ru. в первом тайме форвард хозяев Аарон Оланаре головой пробил выше ворот Лодыгина после подачи партнера с фланга. Затем Алан Дзагоев промахнулся, стоя в нескольких метрах от ворот гостей. Во второй тайме полузащитник питерцев Маурисио пробил в штангу ворот Акинфеева.

Кроме того, на 70 минуте встречи за две желтые карточки был удален полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум.

Теперь армейцы набрали 33 очка и занимают третье место в турнирной таблице. "Зенит" с 36 баллами идет на втором месте. Первую строчку с 40 очками занимает московский "Спартак", который 5 марта встретится с "Краснодаром" на его поле.