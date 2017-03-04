Путин и Назарбаев обсудили возможность новой встречи по Сирии

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Президент России Владимир Путин и его казахстанский коллега Нурсултан Назарбаев обсудили намерения военных подразделений сирийской оппозиции провести в Астане новую встречу по урегулированию кризиса в САР. Президент Казахстана заявил, что готов организовать такие переговоры.

Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили наиболее актуальные темы двухстороннего сотрудничества в свете последней встречи лидеров в Алма-Аате.

Как сообщается на сайте казахстанского лидера, Путин сообщил о намерении военных подразделений сирийской оппозиции провести новую встречу в середине марта по урегулированию сирийского кризиса в Астане. "В свою очередь, президент Казахстана заявил о готовности организовать такие переговоры", - отметили в пресс-службе Назарбаева.

Кроме того, главы государств обменялись мнениями по вопросам региональной повестки дня в связи с февральскими визитами Путина в Таджикистан и Киргизию.

Ранее Владимир Путин заявил, что переговоры в Астане по межсирийскому урегулированию создали механизм контроля за режимом прекращения огня, тем самым создав фундамент для переговоров в Женеве. По его словам, Астана сыграла важную роль в этих переговорах.

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