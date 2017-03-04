Жертвами ударов коалиции в Сирии и Ираке стали более 20 жителей

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Как минимум, 21 мирный житель погиб в результате авиаударов международной антитеррористической коалиции в январе 2017 года. Об этом говорится в сообщении штаба военной операции против ИГ, которую ведет в Ираке и Сирии группа стран во главе с США.

Жертвами авиаударов международной антитеррористической коалиции в январе 2017 года в Сирии и Ираке стали как минимум 21 мирный житель. Об этом говорится в сообщении штаба военной операции, которую ведет в Ираке и Сирии группа стран во главе с США против запрещенной в России террористической организации "Исламское государство".

В документе говорится, что речь идет о жертвах восьми бомбардировок в Сирии и Ираке, а также одной контртеррористической операции на иракской территории, в ходе которой мирный житель случайно оказался в районе боевых действий. Кроме того, в штабе отметили, что еще два человека в результате бомбардировок получили ранения. Между тем, сообщения о 19 случаях гибели мирных жителей расследуются.

В заявлении утверждается, что избежать жертв не удается даже несмотря на попытки коалиции поражать военные объекты таким образом, чтобы минимизировать риски для гражданского населения, передает ТАСС.

В январе текущего года сообщалось, что около 30 мирных жителей погибли на западе Мосула в ходе бомбардировки одного из районов, контролируемых террористами ИГ. Очевидцы утверждали, что истребители нанесли не менее трех ракетных ударов по дому одного из крупных полевых командиров экстремистской организации. Однако, в момент атаки он находился в другом месте.

Также в январе 2017 года США признали, что осуществляемые коалицией бомбежки в Ираке и Сирии привели к гибели по меньшей мере 188 мирных жителей. Речь шла об авианалётах, которые были частью спецоперации под кодовым названием "Непоколебимая решимость". Она проводилась в течение двух с половиной лет в странах Ближнего Востока.

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