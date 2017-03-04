СМИ узнали о попытках США применять кибератаки против КНДР при Обаме

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КНДР неоднократно подвергалась хакерским атакам со стороны США. Так администрация экс-главы Белого дома Барака Обамы пыталась сорвать испытания Пхеньяном баллистических ракет. Тем не менее, сотрудники Пентагона отмечают, что этот способ не помог Вашингтону.

Администрация бывшего президента США Барака Обамы неоднократно прибегала к кибератакам на компьютерные системы Северной Кореи. Так Вашингтон пытался сорвать испытания Пхеньяном баллистических ракет, информирует электронная версия газеты New York Times.

Издание узнало, что Обама в 2014 году отдал Пентагону приказ усилить кибератаки в отношении КНДР, чтобы подорвать ее программы по производству и запуску баллистических ракет. Пхеньян после этого стал испытывать значительные проблемы при тестировании ракет, которые стали часто взрываться в воздухе или отклоняться от курса, передает ТАСС. В частности, доля испытаний ракеты типа "Мусудан", которые завершились провалом, возросла действий Пентагона до 88%.

При этом, доказать, что КНДР испытывали проблемы с ракетными запусками именно из-за хакерской активности США, невозможно. Бывшие и действующие сотрудники американского оборонного ведомства утверждают, что Вашингтон до сих пор неспособен эффективно противодействовать развитию ядерной и ракетной программ Северной Кореи.

Кроме того, издание подчеркивает, что Обама при передаче власти Дональду Трампу, особенно отметил проблему КНДР. По его словам, действия Пхеньяна представляют самую серьезную угрозу из всех, с которыми предстоит иметь дело новой администрации.

Ранее газета Wall Street Journal написала, что администрация Трампа рассматривает варианты сдерживания КНДР. В частности, Соединенные Штаты могут применить военную силу против Пхеньяна и добиться смены режима в Северной Корее.

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