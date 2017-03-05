Пилот сбитого сирийского истребителя госпитализирован в Турции

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В Турции нашли пилота сбитого самолета МиГ-21 сирийских ВВС. Летчик с ранениями доставлен в больницу. Турецкая сторона сообщила, что речи о нарушении границы не идет. Самолет сбили над сирийской территорией, однако он рухнул уже на территории Турции.

Пилота сбитого истребителя МиГ-21 сирийских ВВС обнаружили и госпитализировали в Турции. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на местные СМИ.

Самолет был сбит боевиками накануне на северо-западе Сирии у границы с Турцией. Губернатор турецкой провинции Хатай подтвердил, что речи о нарушении границы нет, инцидент с воздушным судном произошел над сирийской территорией.

По данным ТАСС, самолет мог быть сбит боевиками из пулемета в районе населенного пункта Мааррат Мирин в 10 километрах от границы с Турцией.

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