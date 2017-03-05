В Нигерии пираты освободили российских моряков
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Нигерийские пираты освободили захваченных в начале февраля российских моряков. Как сообщил уполномоченный по правам человека в Севастополе Павел Буцай, освобождены все семеро россиян и один гражданин Украины. В середине февраля пираты сообщили переговорщикам свои требования, однако публично они не разглашались.
Нигерийские пираты освободили захваченных в начале февраля российских моряков. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на уполномоченного по правам человека в Севастополе Павла Буцая.
"Наши моряки уже во Франкфурте, все живы и здоровы, переговоры прошли успешно, вернулись все восемь захваченных членов экипажа - семеро россиян и один украинец", - сказал он.
По его словам, переговоры с пиратами вела германская компания "Бризе" совместно с российским посольством. В ближайшее время освобожденные моряки вернутся домой. Их родственники уже оповещены об освобождении.
Нападение на судно BBC Caribbean произошло в Гвинейском заливе недалеко от нефтяного терминала в районе дельты реки Нигер. Пираты открыли огонь по судну с моторной лодки.
Посольство России в Нигерии 8 февраля сообщило о похищении моряков. На следующий день инцидентом заинтересовались в Следственном комитете. Как стало известно, пираты похитили семерых граждан России, среди которых трое севастопольцев, а также одного гражданина Украины.
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