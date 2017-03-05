В Дербенте силовики окружили дом с вооруженными преступниками

Теги: дагестан нападение спецоперация Происшествие

В Буйнакском районе Дербента силовики оцепили дом, где укрываются двое подозреваемых в совершении разбойного нападения. По данным источника в силовых структурах, один из подозреваемых утром оказал вооруженное сопротивление. Пострадавших среди гражданского населения и силовиков нет.

В Буйнакском районе Дербента оцеплен дом, где укрываются двое преступников. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на источник в силовых структурах.

"По имеющейся информации, в доме по улице Буйнакского города Дербента укрываются двое подозреваемых в совершении разбойного нападения. Один из них утром оказал вооруженное сопротивление", - сказал он.

По словам источника, пострадавших среди мирных граждан и сотрудников силовых структур нет. Ранее сообщалось, что в указанном районе оцеплены несколько домов, однако официального подтверждения этой информации нет.

Читайте также:

Спасенная в Дагестане школьница рассказала о вербовке террористами

В ходе спецоперации в Дагестане уничтожены двое боевиков

Полиция ликвидировала боевика в Дагестане