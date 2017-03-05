11:06, 05 марта 2017

В Японии разбился спасательный вертолет

Теги:  В мире  япония  крушение  вертолет

В Японии разбился вертолет спасательных служб. Инцидент произошел в префектуре Нагано. На борту воздушного судна находились девять человек. К месту крушения направлены спасатели.

В Японии разбился спасательный вертолет. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на администрацию префектуры Нагано. 

На борту воздушного судна находились девять человек. К месту крушения направлены спасатели.

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