В Японии разбился спасательный вертолет
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В Японии разбился вертолет спасательных служб. Инцидент произошел в префектуре Нагано. На борту воздушного судна находились девять человек. К месту крушения направлены спасатели.
В Японии разбился спасательный вертолет. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на администрацию префектуры Нагано.
На борту воздушного судна находились девять человек. К месту крушения направлены спасатели.
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