В гаражном комплексе на западе Москвы нашли тело мужчины

Теги: полиция погибшие Происшествие москва

На территории гаражного комплекса на западе Москвы нашли тело мужчины с травмой головы. Как сообщил источник в правоохранительных органах, погибший 1972 года рождения зарегистрирован в городе Киров. Его смерть наступила около суток назад. По данному факту возбуждено уголовное дело.

На западе Москвы на территории гаражного комплекса обнаружено тело мужчины. Об этом сообщило агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"В отдел полиции от граждан поступило сообщение об обнаружении трупа на территории ГСК "Наука" по адресу: проспект Вернадского, дом 10А. Прибывшими на место сотрудниками полиции около бокса №2186 (гаражи под снос, владелец отсутствует) с травмой головы обнаружен труп мужчины 1972 года рождения, зарегистрированного в городе Кирове", - сказал он.

По словам источника, смерть мужчины наступила около суток назад. По данному факту возбуждено уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью. Обстоятельства произошедшего выясняются. В пресс-службе ГУ МВД Москвы подтвердили обнаружение тела.

Читайте также:

В Подмосковье задержали женщину за кражу более 700 тыс. рублей

Угрожавший взорвать гранату в московском ТЦ блефовал