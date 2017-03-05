В Москве женщина спрыгнула с восьмого этажа, спасаясь от пожара

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На востоке Москвы тушат крупный пожар. Несколько квартир горят в доме на улице Молостовых. В настоящее время проводится эвакуация жителей.

Как сообщил "ТВ Центр", спасаясь от огня, одна женщина выпрыгнула из окна восьмого этажа. Она получила тяжелые травмы, её госпитализируют.

Сотрудникам МЧС удалось попасть в заблокированные квартиры и вывести от туда пять человек, среди них один ребенок. Его тоже везут в больницу. Остальным пострадавшим помощь оказали на месте. Жители соседних подъездов эвакуированы. Возгорание удалось локализовать. Причины ЧП устанавливаются.