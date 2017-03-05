Украинские радикалы блокируют железную дорогу из России

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Украинские радикалы – организаторы блокады Донбасса – угрожают взять под контроль основные железнодорожные пути на границе Украины и России.

Новый блокпост уже появился в Сумской области. Баррикады возвели на станции "Конотоп", сообщил "ТВ Центр". Таким образом, националисты хотят перекрыть движение составов из нашей страны и не допустить, в частности, закупку российского угля.

Из-за перебоев с поставками антрацита украинские власти уже ввели чрезвычайный режим в энергетике. Его могут продлить до конца года. Но остановить радикалов, которые уже больше месяца держат в осаде Донбасс, Киев даже не пытается, а лишь усугубляет положение на юго-востоке, продолжая обстреливать населённые пункты.

По данным ООН, с начала года в зоне конфликта погибли 20 человек. Ещё более 90 пострадали. Под огнём оказались Станица Луганская, Первомайск, окрестности Горловки. Как сообщило командование ДНР, силовики снова бьют по Донецкой фильтровальной станции. Предприятие только накануне возобновило свою работу, после того, как там разминировали территорию и подъездные дороги.