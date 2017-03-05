Турция и Сирия считают причиной крушения МиГ-21 техническую неисправность

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У сирийско-турецкой границы обнаружили раненного пилота боевого самолёта ВВС Сирии. Он доставлен в больницу. Лётчика заметила турецкая спасательная команда. Обломки самолёта найдены накануне. Ранее также сообщалось, что истребитель могли сбить с земли боевики сирийской оппозиции.

На первых кадрах с места авиакатастрофы видны обломки фюзеляжа и крыльев, сообщил "ТВ Центр". Сирийский истребитель исчез с экранов радаров накануне вечером. Через несколько часов стало известно, что самолет рухнул вблизи границы с Турцией в провинции Хатай. Фрагменты боевой машины и раненного пилота, который успел катапультироваться, нашли спасатели и турецкие жандармы в полукилометре от места падения. Летчика доставили больницу.

Турецкие власти поспешили заявить, что инцидент, скорее всего, является результатом технической неисправности. Той же версии придерживаются и в Дамаске. МиГ-21 был далеко не новым. Последние модели этого самолета выпущены еще в 1985 году. И после того, как в Сирии началась война, капитальный ремонт истребителей в ВВС арабской республики не проводился.

Но если верить снятым террористами кадрам, самолет мог быть сбит боевиками из группировки "Ахрар аш-Шам" на севере Сирии. Видео распространили сами террористы в окрестности деревни Маарат Мирин. На записи хорошо слышны пулеметные очереди.

Впрочем, достоверность картинки еще предстоит проверить. Падения самолета не видно. И не исключено, ролик – очередной фейк боевиков. Возможно, ситуацию прояснят показания самого пилота. Если, конечно, турецкая или сирийская стороны их обнародуют. Пока же оба государства убеждены – преднамеренного нарушения воздушного пространства Турции не было.

Между тем сирийская армия закрепляет позиции в Пальмире и на ее окраинах. На обочинах разбитая техника боевиков. Над городом – государственные флаги. Отступая, игиловцы подожгли нефтяные скважины, как уже часто бывало, рассчитывая спрятаться под черным занавесом дыма от авиации сирийских войск.

Тем временем в освобожденные поселки возвращаются мирные жители. Следом прибывает колонна российского центра примирения сторон с гуманитарным грузом.

"Мы впервые пробились в пригороды Меменджа, разминировали здесь минное поле, и откроем живую дорогу жизни в Алеппо, чтобы жители могли туда ездить за продуктами и за всем необходимым", - сообщил начальник Российского центра по примирению в САР по провинции Алеппо Сергей Юдин.

Это единственная в настоящий момент безопасная трасса. Все остальные еще обстреливают боевики. Но их постепенно выдавливает армия. Командование не скрывает – дальше наступление на Дейр-Дзоор. Уже как минимум три года город обороняет небольшой гарнизон сирийских войск, отрезанный от остальных провинций плотным кольцом террористов запрещенной ИГИЛ.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр"