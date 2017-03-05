В Калифорнии подрались сторонники и противники Трампа

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В Калифорнии не менее семи человек серьёзно пострадали в результате столкновений сторонников и противников Дональда Трампа. Демонстранты распыляли слезоточивый газ, бросали дымовые шашки. Разнимать стороны пришлось стражам порядка. Особо агрессивных участников задержали. Акции и митинги прошли почти в половине штатов.

Скандирующая проправительственные лозунги толпа сошлась с противниками Трампа в рукопашной, сообщил "ТВ Центр". В ход пошли палки и дубинки. Словесная перепалка – в ней участвовали около трехсот человек – длилась полчаса. После чего появились люди в масках, в толпу полетели баллоны со слезоточивым газом.

Когда дым рассеялся, полицейские бросились разнимать протестующих. По разной информации, задержаны от 10 до 20 человек. Еще десять получили ранения, в том числе черепно-мозговые травмы.

Митинги в поддержку действующей власти прошли по всей стране. Акции – сразу в 50 городах. И пока сторонники и противники действующей власти сходились в ближнем бою, сами политики сражались на расстоянии – в социальных сетях. Первый ход в Twitter сделал глава государства. Заявил, якобы за ним следили на протяжении всей предвыборной гонки.

"Чудовищно! Только что выяснил, что Обама организовал прослушку моих телефонов в Трамп-тауэр незадолго до победы. Ничего не нашли. Это маккартизм", - написал Трамп.

Обвинения Дональда Трампа представитель бывшего хозяина Белого дома Кевин Льюис не стесняясь в выражениях назвал фальшивкой.

"Ни президент Обама, ни кто-либо из чиновников Белого дома никогда не давали распоряжения проводить слежку за кем-либо из граждан США. Любое предположение об обратном попросту ложно", - ответил он.

Администрация Обамы, добавил Льюис, никогда не вмешивалась в независимые расследования Минюста. Как бы намекая, если телефонные разговоры Трампа все-таки слушали, решения об этом ведомство принимало самостоятельно. Пролить свет на темные дела американских спецслужб пообещал сенатор Линдси Грэм.

"Я не знаю, правда это или нет, но, если это правда, и это было сделано незаконно, это будет самый большой политический скандал со времен Уотергейта", - сказал он.

А вот стремление Трампа установить контакт с Москвой английская Guardian назвала похвальным. Если у 45-го президент США получится сбить градус напряжения между государствами, пишет автор статьи, ему могут простить многие ошибки.

"Принимая во внимание то, как нестабилен современный мир, сближение России и Америки является очень достойной целью. Потенциал этого сотрудничества колоссален: оно поможет сбавить градус напряженности на международной арене, высвободит массу ресурсов и спасет тысячи жизней. И хотя оно будет достигнуто ценой многих недомолвок и ошибок, это та цена, которую следует заплатить", - отмечается в материале издания.

В Белом доме, тем временем, продолжают распределять вакантные должности. Несколько дней назад журналист Fox News Джонатан Вахтел был назначен на пост представителя миссии США в ООН. А сегодня его коллега Хизер Нойерт – ведущая одной из любимых передач Трампа Fox and friends – стала новым пресс-секретарем Госдепа. Первый брифинг – уже в понедельник.

Михаил Шекоян, "ТВ Центр"