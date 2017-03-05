Глава МИД Австрии предложил переселить беженцев в Грузию

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Глава австрийского МИД Себастьян Курц предложил переселить беженцев из Евросоюза в Грузию или на Западные Балканы. О своих идеях министр рассказал в интервью немецкой газете Bild.

Как сообщил "ТВ Центр", по задумке Курца, тех, кто нелегально будет отправляться в Европу, надо переселять в новые центры приёма. Среди возможных вариантов расположения лагерей он назвал Египет, Грузию и западно-балканские страны.

Министр отметил, что учреждения должны работать совместно с управлением верховного комиссара ООН по делам беженцев и, прежде всего, обеспечить безопасность.

Австрийский министр также раскритиковал миграционную политику канцлера Германии Ангелы Меркель. Он назвал её намерения благородными, но отметил, что Меркель не учла, что желающих попасть в Евросоюз на постоянное место жительства будет слишком много.