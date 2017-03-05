Французы хотят отказа Фийона от участия в президентской гонке

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Более 70 процентов французов хотят, чтобы кандидат от "республиканцев" Франсуа Фийон покинул президентскую гонку во Франции. Таковы данные новых опросов.

С середины февраля количество недовольных экс-премьером значительно возросло, отметил "ТВ Центр".

Всему виной скандал с фиктивным трудоустройством его супруги Пенелопы. Фийона обвиняют в растрате государственных средств. Вслед за парижской квартирой четы, следователи обыскали их загородный дом. Операция заняла несколько часов.

Слушания по этому громкому делу состоятся в середине марта. Ранее стало известно, что баллотироваться вместо Фийона готов мэр Бордо Ален Жюппе. На праймериз он занял второе место. За смену кандидата активно выступает Союз французских центристов, которые входят в альянс с республиканцами.