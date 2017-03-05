Японский премьер может остаться на своем посту еще на четыре года

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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ может остаться на своём посту до 2021 года. Решение продлить срок его полномочий приняли на съезде правящей Либерально-демократической партии.

Теперь премьерский срок в Японии продлён с шести до девяти лет, отметил "ТВ Центр". Абэ должен был уйти в отставку уже в следующем году. Однако, его однопартийцы не раз заявляли, что премьеру стоит дать больше времени на проведение экономических реформ. Теперь Абэ вновь сможет выдвинуть собственную кандидатуру на внутренних выборах и, в перспективе, остаться на посту до 21-го года.

Синдзо Абэ активно выступает за пересмотр девятой, так называемой "мирной", статьи конституции. Она провозглашает отказ от собственной армии и участия в войнах. Премьер не раз заявлял, что основной закон Японии уже устарел, а стране необходимо иметь собственные вооружённые силы, учитывая нестабильную ситуацию в регионе.