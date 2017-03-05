На матче ЦСКА-"Зенит" задержали более 40 фанатов

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Столичные правоохранители задержали более 40 футбольных болельщиков на матче ЦСКА-"Зенит", которые пытались спровоцировать беспорядки. На трибунах жгли файеры и дымовые шашки. Драка завязалась в буферной зоне. Неспокойно было и в Краснодаре.

Клубы дыма, взрывы петард, сломанные сиденья – все это происходило уже на 15-й минуте матча, отметил "ТВ Центр". Противостояние между болельщиками ЦСКА и "Зенита" переросло в потасовку.

Гости из Петербурга пытались спровоцировать своих соперников. Сначала выкрикивали оскорбления, затем развели костер из атрибутики столичного клуба. Прием сработал. Противников разделяла пластиковая стенка. На видеозаписи видно, как один из ультрас, взобравшись на ограждение, спустил штаны. Несколько человек перелезли в буферную зону. Завязалась драка.

Встреча ЦСКА – "Зенит" завершилось вничью как на поле, так и за его пределами. Стюарды и ОМОН смогли разнять фанатов. Для болельщиков "Зенита" это был дебют на новом стадионе армейцев. За различные нарушения были задержаны более 40 человек.

"Да, есть отморозки. Есть отморозки, которые себя считают якобы болельщиками. Никакие они не болельщики, это просто самое настоящее хулиганье. Люди, которые сами не сморят футбол и другим не дают. Поэтому я сам на стадион не хожу, я боюсь! Пойти с внуками на стадион я боюсь", - рассказал мастер спорта СССР, нападающий "Спартака" в 1960-1967 годах Валерий Рейнгольд.

В сводки информагентств попали и болельщики "Спартака", приехавшие в Краснодар на матч с местной командой. В интернете появилась видеозапись уличной драки. В одном из фанатских аккаунтов, после потасовки опубликовали видео обращение.

"Сначала состоялась беседа, произошел конфликт, затем состоялась беседа, а потом просто начали беспредельно вязать. Вместо того чтобы решить конфликт, сотрудники полиции пошли на провокацию, начали заливать слезоточивым газом", - говорится в сообщении.

Кадры, однако, говорят об обратном. Молодой человек напал на стража порядка, и получил струю слезоточивого газа в ответ. Также в СМИ появилась информация, что фанатами были избиты два молодых человека. Девушке, которая пыталась снять происходящее, разбили телефон. Впрочем, по данным ТАСС, в МВД Краснодара уверяют, что масштабы конфликта преувеличены. Массовых задержаний не происходило. Матч "Спартак" – "Краснодар" пройдет в воскресенье вечером.

Виктор Прокушев, "ТВ Центр"