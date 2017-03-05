В Санкт-Петербурге открылась выставка тюльпанов

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Совершить "Путешествие в Голландию" предложили посетителям Ботанического сада в Санкт-Петербурге. Там открылась первая весенняя выставка тюльпанов. На клумбах тысячи живых цветов самых разных сортов. Много необычных и экзотических видов. Кроме того, профессиональные флористы подготовили для гостей мастер-классы и лекции.

Яркие клумбы на фоне остроконечных узких домиков: заходя на выставку, как будто попадаешь в Амстердам, рассказал "ТВ Центр". Первую весеннюю выставку в Ботаническом саду Петербурга так и назвали – "Путешествие в Голландию". Ведь это мировая столица цветов, в том числе и тюльпанов. Каждый год из Голландии разъезжается по всему свету 9 миллиардов луковиц самых разных сортов.

Есть тюльпаны попугайные, есть фламинго – названные из-за цвета, а есть тюльпаны, похожие на пионы. Всего в мире около 10 тысяч сортов. Здесь собрано около полусотни самых интересных. Мало кто знает, что первые тюльпаны – красные – начали выращивать на Ближнем Востоке еще в X веке.

"Слово "тюльпан" переводится с персидского как "тюрбан", это головной убор такой, типа чалмы. Это связано с формой самого цветка", - рассказала сотрудник культурно-просветительского центра Ботанического сада имени Петра Великого БИН РАН Александра Медведева.

В Европу этот красочный цветок попал примерно в XVI веке. Долгое время его выращивание считалось забавой аристократов, потом мода распространилась на всех. Во Франции времен Марии Медичи тюльпаны вызвали настоящий ажиотаж: луковицами редких сортов расплачивались наравне с пистолями. Существует даже легенда, что один французский мельник обменял свою мельницу на единственную луковицу тюльпана, начал выращивать эти цветы и стал богатым человеком.

В Россию тюльпаны привез Петр Первый, в начале XVIII века. Первые луковицы прорастили именно в Петербурге, в этом ботаническом саду: он был основан почти сразу после начала строительства города. И, возможно, именно с тех пор тянется давняя традиция: многие петербургские женщины и сейчас сажают эти цветы на своих дачных участках. Хотя и признаются: дело это нелегкое.

На уникальной выставке в Петербурге представлено более шести тысяч живых цветов. И теперь их число бесконечно множится: в ярких цветных фотографиях, селфи, в добрых весенних улыбках.

Анна Морозова, Александр Плешкин, Сергей Карасев, Северо-Западное Бюро "ТВ Центр"