Сотрудники МЧС спасли 10 человек на пожаре в жилом доме на востоке Москвы

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В ходе тушения пожара в жилом доме на востоке Москвы сотрудники МЧС спасли 10 человек. Возгорание ликвидировано. Площадь пожара на восьмом этаже здания составила 40 квадратных метров, на девятом - 15 квадратных метров. Женщину, спрыгнувшую с восьмого этажа, госпитализировали на вертолете. Также пострадал один ребенок.

Пожар в жилом доме на улице Молостовых на востоке Москвы ликвидирован. Спасены 10 человек. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС столицы.

"При пожаре в двух квартирах сотрудники МЧС при помощи автолестницы и индивидуальных дыхательных аппаратов "Феникс" спасли десять человек. Пожар ликвидирован, на восьмом этаже площадь возгорания составила 40 квадратных метров, на девятом - 15 квадратных метров", - говорится в сообщении.

Как сообщил ранее "ТВ Центр", пожар произошел в доме 17 на улице Молостовых. Пострадали два человека: ребенок и женщина, спрыгнувшая с восьмого этажа, спасаясь от огня. Ее под присмотром врачей госпитализировали на санитарном вертолете.

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