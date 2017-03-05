Путин проведет 9 марта встречу с израильским премьером

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Президент России Владимир Путин 9 марта встретится в Москве с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Возможной целью визита Нетаньяху в Москву могут стать переговоры по Сирии. В феврале израильский премьер обсуждал сирийское урегулирование с Дональдом Трампом в ходе визита в Вашингтон.

Президент России Владимир Путин проведет в Москве встречу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

На вопрос о том, состоится ли у Путина в четверг встреча с Нетаньяху Песков ответил "да". По данным израильской прессы, визит Нетаньяху в Москву может быть связан с переговорами по Сирии. В феврале премьер Израиля обсуждал сирийское урегулирование с президентом США Дональдом Трампом во время визита в Вашингтон.

Предыдущий визит главы израильского правительства в Москву состоялся 7 июня 2016 года. Тогда между Россией и Израилем было подписано соглашение о сотрудничестве в сфере соцобеспечения. В 2017 году документ вступил в силу. Он подразумевает, в частности, выплаты Россией страховых пенсий гражданам Израиля, трудившимся на российской территории.

После предыдущего визита Путин и Нетаньяху неоднократно общались по телефону. Стороны обсуждали, в частности, ситуацию на Ближнем Востоке и палестино-израильское урегулирование.

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