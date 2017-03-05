НАК сообщил о задержании троих связанных с ИГ боевиков в Дагестане

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В Дагестане задержаны трое боевиков. Как сообщили в Национальном антитеррористическом комитете, еще один участник бандформирования был нейтрализован.

В Дагестане силовики задержали троих боевиков и нейтрализовали еще одного. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет.

По данным "Интерфакс", в ходе спецоперации была пресечена деятельность бандформирования, связанного с запрещенной в России группировкой "Исламское государство". Группа состояла из четырех жителей Дагестана. Они намеревались совершить преступления против пре6дставителей власти и сотрудников правоохранительных органов. Трое из них задержаны, еще один нейтрализован.

Ранее источник в силовых структурах сообщил, что в Буйнакском районе Дербента силовики оцепили дом, где укрываются двое подозреваемых в совершении разбойного нападения. По его словам, один из подозреваемых утром оказал вооруженное сопротивление силовикам. Позднее появились сообщения о ликвидации одного из боевиков.

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