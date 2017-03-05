В результате крушения вертолета в Японии погибли не менее трех человек

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В результате крушения спасательного вертолета в японской префектуре Нагано погибли не менее трех человек. Шестеро членов экипажа находятся под обломками. Об их состоянии сведений нет.

Шестеро членов экипажа разбившегося в Японии вертолета спасательной службы находятся под обломками. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на местное телевидение.

Информации о состоянии пострадавших нет. Ранее медики констатировали смерть троих человек. Всего в вертолете находились девять человек: семеро спасателей, пилот и обслуживающий персонал.

Как сообщалось ранее, вертолет спасательной службы разбился в префектуре Нагано во время тренировочного полета по отработке спасательных операций в горной местности. При падении воздушное судно получило многочисленные повреждения и практически полностью развалилось на части.

Причины случившегося пока неясны. Во время тренировочного полета в районе учений была солнечная безветренная погода. В связи с происшествием в префектуре создан кризисный штаб.

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