Посланником Трампа на Ближнем Востоке может стать Тони Блэр

Теги: Политика сша великобритания трамп блэр

Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр провел в Вашингтоне секретную встречу в Белом доме. Как сообщила британская Dily Mail, экс-премьер общался со старшим советником президента США Джаредом Кушнером о назначении на пост посланника мира на Ближнем Востоке.

Бывший британский премьер Тони Блэр может стать посланником мира Дональда Трампа на Ближнем Востоке. Об этом стало известно изданию Daily Mail.

По его данным, Блэр провел в Белом доме секретную встречу со старшим советником Трампа Джаредом Кушнером. Издание отметило также, что экс-премьер встречался с советником Трампа уже трижды, включая переговоры в западном крыле Белого дома на минувшей неделе.

"Блэр много делал для того, чтобы получить эту работу, и команда Трампа воспринимает его очень серьезно", - отметил источник.

Бывший премьер Британии не сможет официально трудоустроиться в администрации Трампа, так как является британским гражданином, однако ему могут предложить роль советника президента США. Пресс-секретарь Блэра не стал комментировать данную информацию.

Читайте также:

Глава британского МИД Джонсон посетит Москву в конце марта

В британском парламенте призвали МИД начать диалог с Россией

Британские депутаты выступили за возобновление диалога с Россией