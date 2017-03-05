РЖД: сообщение с Украиной осуществляется в штатном режиме
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В пресс-службе Российских железных дорог заявили, что движение поездов через пограничную с Украиной станцию Суземка осуществляется в штатном режиме. По данным РЖД, с украинской территории была принято пять пассажирских и три товарных поезда, что соответствует среднестатистическому показателю.
Движение поездов через границу России и Украины осуществляется в штатном режиме. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Российских железных дорог.
"C 00:00 мск 5 марта с территории Украины на Московской железной дороге - филиале ОАО "РЖД" - было принято по графику 5 пассажирских и 3 грузовых поезда. Это соответствует среднестатистическому показателю. В свою очередь МЖД передала на Украину 4 грузовых состава", - говорится в сообщении.
Как сообщал ранее "ТВ Центр", украинские радикалы возводят баррикады на станции "Конотоп" в Сумской области. Таким образом они намереваются блокировать грузоперевозки между Россией и Украиной. Радикалы также заявили, что собираются взять под контроль все восемь железнодорожных пограничных переходов.
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