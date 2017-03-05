Весна пришла в Москву точно по календарю

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Столбики термометров в столице днём уверенно держатся выше нулевой отметки, солнце как будто светит ярче, а с юга дует тёплый ветер перемен. Почувствовали это все – и птицы, что поют как-то по особенному, и подснежники, которые уже расцвели, и конечно московские коммунальщики, что стали отмывать город после зимы как никогда рано.

Едва ли не каждый в первую весеннюю неделю чувствует себя немного поэтом, немного художником. Константина Скрипко вдохновляет пробуждение природы. Каждую пробивающуюся свозь снег травинку он старается зафиксировать с помощью фотоаппарата. Первые в его списке, конечно, подснежники, рассказал "ТВ Центр".

"Весной, когда каждую неделю появляются новые цветы, я сюда хожу по крайней мере раз в неделю", - отметил научный сотрудник музея землеведения МГУ имени Ломоносова Константин Скрипко.

Таких как он – сотни, если не тысячи. Москвичи, за долгую зиму истосковавшиеся по запахам и зелени, выстраиваются в очередь в "Аптекарский огород". Все – на выставку "Репетиция весны".

Кажется, что так стоять могут только ради полотен какого-нибудь именитого художника. Но нет, всё и все тут ради них: тюльпаны, гиацинты, нарциссы. В живой природе они могли бы еще долго спать, но местные садовники, создав специальные условия, "разбудили" их раньше времени, для своих гостей. В том числе, зацвел и редчайший тюльпан "Королева ночи", названный так за изысканный, почти черный цвет.

"Люди действительно очень истосковались по весне. Это видно. Такие очереди у нас только на весенние выставки. Им уже невмоготу. Им хочется наконец-то эту весну, хочется зелени", - рассказал научный сотрудник ботанического сада "Аптекарский огород" Алексей Филин.

Солнце в Москве пока еще редкий гость, но вот температура, бьющая рекорды, не может не радовать.

"Такая теплая погода связана с воздушными массами, которые приходят в центр страны со Средиземноморья. Погода сохранится очень теплой, среднесуточная температура вплоть до 8 марта будет превышать норму на 7-9 градусов", - пояснила заведующий лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

Как знали: в этом году раньше обычного в столичный регион прилетели грачи. Причина – в глобальном потеплении климата. Потому и коммунальщики уже начали отмывать город от налета зимы. Дороги, тротуары, мосты, остановки общественного транспорта, фасады зданий нужно в короткие сроки привести в порядок.

"Мы активно занимаемся промывкой цоколей фасадов, прометанием газонов, сбором мусора, приведением в порядок ограждений, на вылетных магистралях, ну и все общие санитарные работы, которые необходимо проводить в рамках подготовки города к весенне-летней эксплуатации", - сказал директор ГБУ "Жилищник" Тверского района Москвы Эдуард Ханахян.

Активные работы ведутся и в московских парках. Там подводят итоги зимнего сезона. На ВДНХ демонтируют самый большой в Европе каток с искусственным льдом. В этом сезоне здесь был побит рекорд посещаемости: 3 января на лед вышли почти 25 тысяч человек. До настоящей весны, когда зимние коньки сменят на ролики, лыжы на самокаты и велосипеды, осталось совсем недолго.

Кристина Одиноченко, Александр Ивановский, "ТВ Центр"