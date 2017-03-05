Глава израильской оппозиции выступил за создание бесполетной зоны над Сирией

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Глава израильской оппозиции Ицхак Герцог считает, что над Сирией необходимо создать бесполетную зону. Кроме того, он заявил, что Израилю необходимо сотрудничать с Россией и США, чтобы сдерживать Иран. По словам Герцога, в Тель-Авиве обеспокоены стратегическими целями Тегерана в регионе.

Над Сирией необходимо создать бесполетную зону. Об этом в интервью "Интерфаксу" заявил глава израильской оппозиции.

"Я уже долгое время поддерживаю идею создания бесполетной зоны в Сирии. Я думаю, это один из вопросов для обсуждения", - сказал он.

Герцог также считает, что Израилю необходимо сотрудничать с Россией и США для противодействия Ирану. По его словам, в Тель-Авиве обеспокоены стратегическими целями Тегерана на Ближнем Востоке.

"Я верю, что всем нам необходимо совместно работать для того, чтобы сдерживать Иран и его шаги. Мы обеспокоены его стратегическими целями в регионе и должны взаимодействовать с Россией, США и другими силами, особенно в контексте того, что ваша страна играет большую роль в регионе. Это необходимо обсудить". - сказал он.

Ранее стало известно, что США намерены создать на Ближнем Востоке альянс из стран, противоборствующих Ирану, в число которых входит Израиль. Глава израильского оборонного ведомства Авигдор Либерман выступал с похожей инициативой.

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