ДНР и ЛНР прекратили огонь по собственной инициативе

Теги: Украина конфликт перемирие донецк луганск

Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики через Совместный центр по контролю и координации выдвинули инициативу о прекращении огня. В настоящее время режим тишины соблюдается с 11:00. По словам представителя оборонного ведомства ДНР Эдуарда Басурина, дальнейшее развитие событий будет зависеть от украинской стороны.

Донецкая и Луганская народные республики установили режим прекращения огня на линии соприкосновения на востоке Украины. Об этом сообщило Донецкое агентство новостей со ссылкой на замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуарда Басурина.

"Со стороны ДНР и ЛНР через СЦКК было выдвинуто совместное предложение о прекращении огня вдоль всей линии соприкосновения начиная с 11:00 сегодняшнего дня, в настоящее время режим тишины соблюдается", — сказал он.

По словам Басурина, дальнейшее развитие событий будет зависеть от украинской стороны. В частности от того, сможет ли Киев обеспечить прекращение огня как вооруженными силами, так и радикальными группировками.

Читайте также:

Киев отказался от национализированных предприятий в Донбассе

Спецборт МЧС доставит на лечение в Москву 11 детей из Донбасса

Украинские радикалы усиливают транспортную блокаду Донбасса