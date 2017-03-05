Премьер Японии назвал результат игры в гольф с Трампом гостайной

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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в шутку отметил, что результат его игры в гольф с президентом США Дональдом Трампом является государственной тайной. Тем не менее, Абэ сообщил, что его собственный первый удар был для него одним из лучших в жизни. При этом премьер сказал, что "Трамп действительно хорош" и является отличным игроком.

Синдзо Абэ отказался назвать победителя его игры в гольф с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на выступление японского премьера на заседании Либерально-демократической партии Японии, лидером которой он является.

"Кто выиграл - это государственная тайна. Но господин Трамп действительно хорош, он отличный игрок", - сказал Абэ.

При этом премьер отметил, что его собственный самый первый удар в игре стал одним из пяти лучших в его жизни. Ранее Абэ поднимал вопрос об игре с Трампом во время ужина с коллегами по партии. Он рассказал о своих переживаниях в связи с целесообразностью столь неформального общения с американским лидером, которого критикуют как на родине, так и за рубежом.

Политические оппоненты Абэ не одобрили намерения премьера выстроить с Трампом доверительные отношения. По их мнению, это усложнит сотрудничество Японии с Европой.

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