Представитель Блэра опроверг слухи о намерении экс-премьера работать на Трампа

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Представитель Тони Блэра заявил, что сообщения СМИ о намерении бывшего премьера Британии стать советником Дональда Трампа являются выдумкой. По его словам, Блэр не обсуждал возможность работы на американского лидера ни в роли советника, ни в какой-либо другой.

Тони Блэр не обсуждал возможность работы советником Дональда Трампа. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на представителя бывшего британского премьера.

"Сообщение The Mail on Sunday является выдумкой. У мистера Блэра не было намерений работать советником президента по Ближнему Востоку. Он не вел никаких обсуждений на тему работы на нового президента в этой ли какой-либо другой роли", - говорится в распространенном им сообщении.

Ранее Mail on Sunday – воскресное издание Daily Mail – сообщило, что Блэр провел в Вашингтоне секретную встречу в Белом доме. Экс-премьер, по данным газеты, общался со старшим советником президента США Джаредом Кушнером о назначении на пост посланника мира президента США на Ближнем Востоке. В материале говорилось о трех встречах Блэра со старшим советником Трампа, одна из которых состоялась в Белом доме. В издании также отметили, что представитель Блэра отказался комментировать эту информацию.

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