Трамп упрекнул демократов в препятствовании расследованию хакерских атак
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Президент США Дональд Трамп упрекнул Национальный комитет Демократической партии в отказе предоставить ФБР доступ к серверу в ходе расследования хакерских атак. ФБР ведет не менее трех расследований взлома серверов американских организаций, которые приписывают хакерам из России.
Дональд Трамп упрекнул Национальный комитет Демократической партии в отказе от содействия в расследовании хакерских атак на свои серверы. Об этом президент США написал в своем Twitter.
Is it true the DNC would not allow the FBI access to check server or other equipment after learning it was hacked? Can that be possible?— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 марта 2017 г.
"Правда ли, что НКДП не предоставит ФБР доступ к серверам и другому оборудованию после установления факта взлома? Это возможно?", - говорится в сообщении.
В настоящее время ФБР ведет не менее трех расследований по фактам приписываемых России хакерских атак на американские организации. В частности, выясняется, кто взломал серверы Национального комитета Демократической партии в 2015 и 2016 годах. Эти атаки привели к скандалу после появления в интернете компрометирующих материалов перед президентскими выборами в США.
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