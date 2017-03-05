Трамп упрекнул демократов в препятствовании расследованию хакерских атак

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Президент США Дональд Трамп упрекнул Национальный комитет Демократической партии в отказе предоставить ФБР доступ к серверу в ходе расследования хакерских атак. ФБР ведет не менее трех расследований взлома серверов американских организаций, которые приписывают хакерам из России.

Дональд Трамп упрекнул Национальный комитет Демократической партии в отказе от содействия в расследовании хакерских атак на свои серверы. Об этом президент США написал в своем Twitter.

Is it true the DNC would not allow the FBI access to check server or other equipment after learning it was hacked? Can that be possible? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 марта 2017 г.

"Правда ли, что НКДП не предоставит ФБР доступ к серверам и другому оборудованию после установления факта взлома? Это возможно?", - говорится в сообщении.

В настоящее время ФБР ведет не менее трех расследований по фактам приписываемых России хакерских атак на американские организации. В частности, выясняется, кто взломал серверы Национального комитета Демократической партии в 2015 и 2016 годах. Эти атаки привели к скандалу после появления в интернете компрометирующих материалов перед президентскими выборами в США.

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