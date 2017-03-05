Турция в ближайшие дни решит вопрос о передаче Сирии пилота МиГ-21
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Турция в ближайшие дни решит вопрос о передаче пилота разбившегося истребителя МиГ-21 сирийской стороне. По словам турецкого вице-премьера Нуреттина Джаникли, в настоящее время летчик продолжает лечение, угрозы его жизни нет. Турецкая сторона устанавливает причины падения самолета на ее территории, и выясняет задачи пилота.
Вопрос о передаче Сирии пилота разбившегося истребителя МиГ-21 будет решен в ближайшие дни. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на вице-премьера Турции Нуреттина Джаникли.
"Данный вопрос получит конкретику в ближайшие дни. Когда все обстоятельства случившегося будут установлены, будет принято решение", - сказал он.
По его словам, турецкие власти намерены определить как и с какой целью самолет попал на территорию Турции, а также каковы были задачи пилота. Джаникли уточнил, что жизнь летчика находится вне опасности, он продолжает лечение.
Как сообщал "ТВ Центр" ранее, самолет исчез с экранов радаров накануне вечером. Через несколько часов стало известно, что он рухнул вблизи границы с Турцией в провинции Хатай. В пятиста метрах от обломков самоллета был обнаружен пилот, который успел катапультироваться. Анкара и Дамаск заявляли, что речи о нарушении границы не идет. Инцидент с самолетом произошел в небе над Сирией, однако рухнуло воздушное судно на турецкой территории. Возможными версиями катастрофы назывались техническая неисправность и атака боевиков.
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