В понедельник из-за репетиции парада Победы ограничат движение в центре Москвы

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В Хамовническом районе Москвы в понедельник будет ограничено движение транспорта. Как сообщили в ГУ МВД столицы, ограничения связаны с проведением репетиции парада Победы. В Госавтоинспекции рекомендовали заранее выбирать пути объезда.

В связи с репетицией парада Победы в Хамовническом районе Москвы будет ограничено движение транспорта. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД столицы.

"В связи с тренировочными учениями, связанными с проведением военного парада на Красной площади 9 мая, 6 марта с 07:00 до 09:30 будет ограничено движение транспорта на участке проезда Девичьего поля от перекрестка с улицей Плющиха до перекрестка с Новоконюшенным переулком", - говорится в сообщении.

Сотрудники Госавтоинспекции Москвы призвали водителей заранее выбирать пути объезда, а также строго выполнять предписания дорожных знаков и указания сотрудников ДПС.

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