В Тверской области обрушилась стена жилого дома

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В городе Зубцове Тверской области частично обрушилась стена двухэтажного жилого дома. Как сообщили в правительстве региона, жертв и пострадавших нет. На месте происшествия работают спасатели МЧС, представители СКР, МВД и администрации города. В доме проживали 23 человека. Губернатор поручил обеспечить нуждающихся временным жильем.

В городе Зубцове Тверской области обрушилась стена двухэтажного жилого дома. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

"В результате обрушения жертв и пострадавших нет. Сейчас на месте работают специалисты Управления МЧС по Тверской области, Следственного комитета, МВД, представители администрации Зубцова, Зубцовского района", - говорится в сообщении.

По словам представительства правительства, дом был построен в 1963 году. В нем зарегистрированы 38 человек, однако фактически в восьми квартирах жили 23 человека, в том числе девять детей. По данным пресс-службы правительства региона, губернатор Игорь Руденя поручил обеспечить временным жильем тех, кто в нем нуждается, а также проработать вопрос предоставления постоянного жилья.

По факту обрушения Следственный комитет региона начал доследственную проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

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