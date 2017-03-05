Киев установил новый порядок перевозки грузов через линию соприкосновения
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Правительство Украины утвердило новый порядок ввоза и вывоза товаров через линию соприкосновения в Донбассе. Согласно документу, новые правила начнут действовать с середины марта.
Правительство Украины утвердило новый порядок ввоза и вывоза товаров через линию соприкосновения в Донбассе. Об этом сообщается на сайте украинского кабмина.
"Необходимость принятия решения обусловлена тем, что районом проведения АТО является территория Донецкой и Луганской областей, часть которой является временно неконтролируемой территорией", - говорится в документе.
Новый порядок начнет действовать через десять дней после опубликования. Правила распространяются на физических лиц субъекты хозяйствования, осуществляющие перемещения товаров. Порядок касается, в том числе, гуманитарных грузов.
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