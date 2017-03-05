На Украине возбудили дело в связи с блокадой железнодорожных путей

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Национальная полиция Украины возбудила уголовное дело в связи с блокированием движения поездов в Конотопе Сумской области. По данным пресс-службы Нацполиции, в воскресенье радикалы остановили два украинских грузовых состава. Начальник регионального управление полиции призвал участников блокады прекратить препятствовать движению поездов.

По факту блокирования железнодорожного движения в городе Конотоп Сумской области возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального отделения Национальной полиции Украины.

По данным ведомства, в воскресенье радикалы вместе с народными депутатами остановили два украинских грузовых состава. Один из поездов был задержан на четыре минуты, другой - более чем на час.

"В полиции по данному факту открыли уголовное производство по части 1 статьи 279 Уголовного кодекса Украины "Блокирование транспортных коммуникаций путем устройства препятствий, которое нарушило нормальную работу транспорта или создавало опасность для жизни людей", - сообщили в Нацполиции.

На месте происшествия находится начальник главного управления полиции Сумской области Николай Лушпиенко. Он призвал участников блокады решать вопрос исключительно в правовом поле, прекратить создавать помехи движению железнодорожного транспорта, и проводить мероприятие мирно, без нарушения закона.

Ранее сообщалось, что украинские радикалы возводят баррикады на станции "Конотоп" в Сумской области. Они также заявили о намерении блокировать грузоперевозки между Россией и Украиной, взяв под контроль все восемь железнодорожных пограничных переходов.

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