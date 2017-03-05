Матч "Спартака" с "Краснодаром" закончился вничью

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Футболисты московского "Спартака" сыграли вничью с "Краснодаром". Матч 18-го тура чемпионата России, прошедший на Кубани, завершился со счетом 2:2. В следующем туре москвичи встретятся дома с махачкалинским "Анжи", "Краснодар" сыграет в гостях со столичным "Локомотивом".

Футбольный матч "Спартак"-"Краснодар" завершился вничью - 2:2. Об этом сообщил ТАСС по завершении встречи.

Матч 18-го тура чемпионата России прошел в Краснодаре. В составе команды из Москвы голами отличились на 3-й минуте Фернандо и на 54-й Луис Адриано. На 15-й минуте в собственные ворота забил защитник "Спартака" Сердар Таски. В составе "Краснодара" на 73-й минуте сравнял счет Федор Смолов.

"Краснодар" находится на четвертой строчке в турнирной таблице с 29-ю очками. "Спартак" с 41 очком лидирует в чемпионате. В следующем туре 12 марта москвичи примут на своем поле махачкалинский "Анжи", "Краснодар" на следующий день сыграет в гостях со столичным "Локомотивом".

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