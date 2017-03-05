Пилот разбившегося сирийского истребителя заявил, что был сбит

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Пилот самолета МиГ-23 сирийских ВВС, разбившегося на турецкой территории, заявил, что его истребитель был сбит. Об этом летчик, который находится в турецкой больнице, сообщил властям Турции. По словам 56-летнего пилота, он вылетел из Латакии. Его целью были селения в провинции Идлиб на севере Сирии.

Самолет сирийских ВВС, разбившийся на территории Турции, был сбит. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление пилота истребителя.

По словам 56-летнего летчика, он вылетел на своем МиГ-23 (ранее сообщалось о МиГ-21) с аэродрома в Латакии. Его целью были селения вблизи Идлиба на севере Сирии. По пути на боевое задание самолет был сбит.

Как сообщил ТАСС, летчика зовут Мехмет Суфхан. Он является офицером сирийской армии. При катапультировании военнослужащий повредил позвоночник, ноги и получил травмы лица. В настоящее время он находится в больнице в Турции, его состояние медики оценивают как удовлетворительное.

По данным "ТВ Центра", самолет исчез с экранов радаров накануне вечером. Через несколько часов стало известно, что он рухнул вблизи границы с Турцией в провинции Хатай. В пятистах метрах от обломков самолета был обнаружен пилот, который успел катапультироваться. Анкара и Дамаск заявляли, что речи о нарушении границы не идет. По их данным, инцидент с самолетом произошел в небе над Сирией, однако рухнуло воздушное судно на турецкой территории.

Возможными версиями катастрофы назывались техническая неисправность и атака боевиков. Террористы запрещенной в России группировки "Ахрар аш-Шам" распространили видеозапись, где они якобы сбивают истребитель, однако ее достоверность не подтверждена.

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