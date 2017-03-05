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Рабочий разбился насмерть на стройке на северо-востоке Москвы. Как сообщили в Следственном комитете, 34-летний мужчина выполнял кровельные работы на объекте. По факту смерти рабочего начата доследственная проверка. Выясняются обстоятельства произошедшего.

На стройке на северо-востоке Москвы разбился рабочий. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления Следственного комитета столицы, поступившем в редакцию TVC.ru. По данным СКР, на теле мужчины обнаружены травмы, характерные при падении с высоты.

"По предварительным данным, потерпевший выполнял на указанном объекте кровельные работы. От полученных травм 34-летний мужчина скончался на месте происшествия", - сообщили в СК.

По данному факту проводится доследственная проверка, выясняются обстоятельства произошедшего. Назначено судебно-медицинское исследование. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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