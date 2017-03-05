Путин не планирует встречаться с Джонсоном в ходе его визита в Москву
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Президент России Владимир Путин не планирует встречаться с министром иностранных дел Великобритании Борисом Джонсоном в ходе его визита в Москву. Как сообщил ранее британский МИД, Джонсон отправится в российскую столицу в ближайшие недели по приглашению главы дипломатического ведомства Сергея Лаврова.
Владимир Путин не планирует встречаться с министром иностранных дел Великобритании Борисом Джонсоном в ходе его визита в Москву. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.
"Пока (встреча) никак не планируется", - сказал он.
Ранее британский МИД сообщил, что в ближайшие недели Джонсон отправится в Москву по приглашению российского коллеги Сергея Лаврова. Встреча глав дипломатических ведомств будет посвящена двусторонним отношениям и ряду международных вопросов, в частности Украине и Сирии.
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