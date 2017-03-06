08:21, 06 марта 2017

Пожар на складе с красками и химикатами в Щелкове локализован

Теги:  мчс  пожар  Происшествие  подмосковье

Пожарным удалось локализовать возгорание на складе лакокрасочных материалов и в ангаре с пестицидами на территории завода в подмосковном Щелкове. Площадь пожара составила 2,3 тысячи квадратных метров.

Пожарные в подмосковном Щелкове пытаются справиться с крупным возгоранием складских ангаров. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Сигнал на пульт дежурного поступил в четыре утра. На данный момент огонь распространился на площади в две тысячи 300 квадратных метров. На складах хранились лакокрасочные  материалы. Кроме расчетов, прибывших на место происшествия, в готовность приведен пожарный поезд и вертолет МИ-8.

Проверяются две версии ЧП - несоблюдение правил безопасности хранения легковоспламеняющихся предметов и короткое замыкание.

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