КНДР запустила в сторону Японии 4 баллистические ракеты

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КНДР запустила четыре баллистические ракеты в сторону Японского моря. Очередной запуск уже осудили в самой Японии и США. В Пхеньяне в ответ заявили, что и дальше будут укреплять свой ядерный потенциал, невзирая на санкции и давление. Об этом говорится в правительственной газете Северной Кореи "Нодон синмун".

Северная Корея этой ночью произвела запуск четырех баллистических ракет в сторону Японского моря, передает "ТВ Центр". Три из них преодолели расстояние в тысячу километров и упали в трехстах километрах от главного японского острова Хонсю. Как сообщили власти Токио, одна из северокорейских ракет могла быть прототипом межконтинентальной.

Премьер-министр Синдзо Абэ уже заявил, что нынешние действия Пхеньяна представляют собой совершенно новый уровень угрозы для его страны. Сейчас на внеочередное заседание собрался Совет нацбезопасности Японии.

Ракетные запуски КНДР также решительно осудили в Сеуле, назвав их очевидным нарушением резолюций Совбеза ООН. Специалисты не исключают, что таким образом Пхеньян реагирует на начало совместных учений США и Южной Кореи.