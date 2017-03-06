Ле Пен предупредила о последствиях холодной войны с Россией

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В Париже десятки тысячи людей собрались в воскресенье на митинг в поддержку кандидата на пост президента Франции Франсуа Фийона. Другой кандидат — лидер "Нацфронта" Марин Ле Пен тем временем заявила, что не считает Россию угрозой Европе, но предупредила, что холодная война против Москвы подтолкнет ее в руки Китая.

Десятки тысяч французских триколоров взмывают в воздух при его появлении. Созванный Фийоном митинг СМИ называли его последним козырем. И Франсуа Фийон карту разыграл, отмечает "ТВ Центр".

Когда соперники готовы, кажется, пойти на все, чтобы выбить его из президентской гонки, а соратники уже начинают сомневаться, готовя план "Б" по замене кандидата, Франсуа Фийон обращается напрямую к избирателю, приглашая всех тех, кто готов пойти за ним до конца, собраться в центре, на площади Трокадеро.

Их не остановила даже разразившаяся над Парижем гроза. Ведь тучи, что сгустились над бывшим премьером, грозят не просто подмочить репутацию, а потопить политическую карьеру Фийона. Дело о фиктивном трудоустройстве жены, повестка в суд, обыски теперь уже и в загородном доме. СМИ тиражируют данные новых соцопросов: 70% французов якобы хотят замены кандидата от "правых". Но кто и как эти исследования проводил, не совсем понятно. Сойти с дистанции, говорит Фийон, его не заставят ни медиа, ни конкуренты. Только избиратель вправе решать.

Победных возгласов, правда, не слышно в рядах коалиции правых политических сил. От поддержки Фийона отказывается центристская партия "Союз демократов и независимых". Республиканцы созывают экстренный совет, на котором обещают решить, так стоит ли дальше держать оборону или все же на радость соперникам снять победившего на праймериз Фийона с гонки. Такой предвыборной битвы страна еще, кажется, не видела. Даже привычная к атакам конкурентов глава "Нацфронта" Марин Ле Пен не может скрыть удивления.

"Выборы состоятся через 49 дней, и вот уже 40 дней мы не можем говорить о политике, а дебаты практически запрещены. Половина кампании, если позволите, бесполезна. И это катастрофично, ведь президентские выборы — основополагающие, и возможно, намного больше, чем любые другие, потому что Франция находится на перепутье и потому что французам все сложнее знать, кто и что предлагает", - удивляется она.

Что предлагает стране экс-министр экономики Эммануэль Макрон избиратель еще, кажется, до конца не разобрался. Презентовав свою программу за полтора месяца до первого тура, штаб Макрона предпочел вновь отвлечь внимание публики громкими заявлениями о русских хакерах. Теперь атакуют якобы не только сервер его информационного сайта, но и интернет-ресурс, на котором собирают пожертвования для политического воспитанника Франсуа Олланда. Доказательств, как обычно, нет. Но скрывать Макрону, быть может, и есть что. Источники финансирования его кампании, а это по данным прессы около 7 миллионов евро, до сих пор не разглашаются. Секрет, который вполне вероятно, может стать еще одним скандалом. Но пока тем, кто пытается управлять во Франции общественным мнением, он не нужен.

Екатерина Выскребенцева, Евгений Полойко. Европейское бюро "ТВ Центра", Париж, Франция.