Врачи борются за жизнь упавшей с 8 этажа горящего дома девушки

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Московские врачи борются за жизнь девушки, которая, пытаясь спастись при пожаре, сорвалась с балкона 8 этажа. Огонь вспыхнул накануне утром, быстро охватил две квартиры. Пожарным удалось спасти всех жильцов.

На кадрах, снятых жильцами соседнего дома, видно, как девушка, перебравшись через перила балкона на высоте 8 этажа, ищет спасения. 16-летняя москвичка проснулась от запаха дыма. Когда пламя вспыхнуло в квартире, её хозяйка спала. Огонь разгорался слишком быстро, в считанные минуты охватив комнату. Девушка поняла, что через входную дверь наружу уже не выбраться.

"На балкон выбежала девушка. Девушка была абсолютно раздетая, она была в одной ночной рубашке, в тоненькой. Она попыталась спуститься на нижний балкон. Но так как там сторона балкона закрыта деревом, она соскользнула и слетела вниз", - рассказывает очевидец трагедии Елена Карпухина.

Упав с 8 этажа, девушка получила тяжелые травмы, но выжила, передает "ТВ Центр". Узкие проезды и плотно припаркованные машины не позволили медикам подъехать к дому ближе, чем на 50 метров. Находившиеся рядом очевидцы пострадавшую к карете скорой помощи несли на руках. Больная находилась в крайне тяжелом состоянии, ее с помощью санитарной авиации доставили в реанимацию 36-й городской клинической больницы. К этому моменту главной задачей прибывших на место пожарных расчетов стало спасение остальных жильцов дома.

Пожарно-спасательные подразделения производили эвакуацию при помощи спасательных устройств "Феникс", а так же при помощи автолестницы. По автолестнице было спасено 4 человека. Проводилась тактическая вентиляция, так что эвакуация и спасение производились согласно документам и профессиональным навыкам пожарных", - рассказал начальник 23-го спасательного отряда МЧС Михаил Кутузов.

Прибывшим пожарным расчетам удалось локализовать очаг возгорания меньше чем за 40 минут. Всего из подъезда горящей девятиэтажки спасательными отрядами МЧС были эвакуированы 10 человек, включая трехлетнего ребенка. Пострадавших среди них нет.

Андрей Сидоренко, Александр Терентьев, Егор Залогин. "ТВ Центр".