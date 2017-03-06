Валентина Терешкова отмечает 80-летие

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Юбилей отмечает первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова. Её полет на корабле "Восток" состоялся в 63-м году. Легендарная "Чайка" почти трое суток находилась на орбите. До сих пор Терешкова остается единственной женщиной-космонавтом, которая самостоятельно пилотировала корабль. В понедельник в Госдуме откроется выставка, посвященная депутату, Герою Советского Союза, генерал-майору авиации Валентине Терешковой.

6 марта, как и всегда, она быстрым шагом идет по делам - все-таки понедельник день рабочий. И даже в свой юбилей не витает в облаках. Хотя ее — первую на Земле женщину-космонавта — превозносят до небес.

Сама Валентина Терешкова в юности совсем не мечтала о звездной карьере, передает "ТВ Центр". Простая советская девушка из ярославской глубинки, в 60-е она - комсомолка и ткачиха на заводе, одна из многих. Парашютный спорт - сначала лишь хобби, которым молодежь по всему Союзу увлеклась после полета Юрия Гагарина. Но уже вскоре спортсменка-перворазрядница Терешкова выступала перед всем городом, прыгая с "кукурузника" в Волгу.

"Мы с моим младшим братом уговорили маму. Она, конечно, была противником прыжков. Собирался практически весь город посмотреть. Вот я вышла, знала, где мама. Говорю: "Ну ты видела, как я прыгала?" Она сидит, насупившись. Я говорю: "Я что-то не так сделала?" И она мне сказала, плача: "Разобьешься, домой не приходи", - вспоминает Терешкова.

Она говорит про себя - сорвиголова. Бесстрашная, целеустремленная, и всегда с улыбкой даже на тренировках в отряде космонавтов, где каждый день - почти нечеловеческие перегрузки на центрифуге и в барокамере. Пока шла подготовка, она скрывала от родных, что полетит в космос. И не сказала даже перед стартом, хотя понимала, что может не вернуться. К звездам в июне 63-го ее провожал молодой Алексей Леонов, сам еще даже не космонавт.

"Я там был представлен корреспондентом специального радио. И я был последний человек, который записывал ее слова, ее доклад о готовности к полету. Ни один мускул не дрогнул, губки не задрожали, когда она сказала, что она готова выполнить любое задание партии и правительства", - рассказывает Леонов.

Ее позывным, который с орбиты услышал весь мир, могла бы стать "Березка". Но ради экстренной связи Сергей Королев название упростил. Руководству "Чайка" докладывала, что все идет отлично. Звонко пела песни, перекликаясь с "Ястребом" Валерием Быковским, который тогда тоже был на орбите. И почти 30 лет хранила тайну, что ее корабль вышел из-под контроля. Вместо спуска к Земле он лишь поднимался выше, поскольку в системе управления произошёл сбой. Пришлось сажать вручную.

"А на земле - это Алтайский край - шли работы, и на полях люди работали. И я когда приземлилась, все кричат: "Быковский, Быковский". А потом, когда я открыла иллюминатор гермошлема: "Ой, да это ж Терешкова!" – вспоминает она.

В ее жизни потом будет много приемов и встреч, но та — с молоком и хлебом, признается, стала самой душевной. Даже в 80 Валентина Терешкова по-прежнему мечтает о космосе. Например, отправиться на Марс, или хотя бы увидеть, как это будет. И каждый раз, когда новая ракета стартует на орбиту, мысленно "Чайка" тоже взлетает.

"Да, конечно, можно было бы еще раз слетать... Только в мечтах", - добавляет Валентина Владимировна.

Борис Иванин, Дмитрий Панов, Александр Ковалев. "ТВ Центр".