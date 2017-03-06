Адвокаты по делу Хорошавина пытаются затянуть процесс

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Южно-Сахалинский суд приступил к рассмотрению по существу уголовного дела экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина и его подчиненных. В начале заседания адвокаты заявили отвод судье, однако ходатайство было отклонено. Гособвинение считает, что сторона защиты пытается затянуть судебный процесс.

Суд Южно-Сахалинска несколько часов назад приступил к рассмотрению дела по существу бывшего губернатора области Александра Хорошавина и его подчиненных. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Хорошавин, бывшие чиновники правительства Сергей Карепкин, Николай Борисов и его советник Андрей Икрамов обвиняются в получении взяток в особо крупном размере и легализации денежных средств, добытых преступным путем.

По данным следствия, фигуранты дела с 2009 года по 2015 год систематически получали незаконное вознаграждение от предпринимателей за право выполнения работ по госконтрактам, а также получения субсидий из федерального и регионального бюджетов. Сумма взяток составила около пятисот двадцати двух миллионов рублей.

Хорошавин был задержан два года назад и снят с поста губернатора в связи с утратой доверия. По решению суда у него изъято имущество более, чем на миллиард рублей: это несколько квартир в Москве, элитные автомобили, украшения, коллекция дорогих часов.