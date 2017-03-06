Президент Республики Сербской призвал уважать волю крымчан

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Президент Республики Сербской Милорад Додик заявил, что считает вопрос с Крымом решенным. По его словам, полуостров перешел в состав России на основании референдума, а волю народа необходимо уважать. Додик также подчеркнул, что многих событий могло не произойти, если бы не антиконституционный переворот на Майдане.

Волю крымского народа необходимо уважать. Об этом в интервью "Известиям" заявил президент Республики Сербской Милорад Додик, посетивший с визитом Москву.

"Если бы не антиконституционный переворот на Майдане, то многих событий не произошло бы. Крым перешел к России на основании референдума, а волю народа необходимо уважать. Крымский вопрос решен", - считает он.

Додик также заявил о политике двойных стандартов со стороны Запада, который не признал волеизъявление крымчан, но при этом признал "волю политической элиты в Косово, где референдум даже не проводился". При этом, президент Республики Сербской отметил, что многие европейские страны выступают за отмену санкций в отношении России, однако ситуация, по его мнению, зависит от российско-американских отношений.

"Они попытались экономически ослабить Россию, но сами понесли серьезные экономические потери. В Брюсселе заявили, что накажут Москву, а Россия перестала закупать товары из ЕС и начала развивать собственное хозяйство, тем самым только окрепнув. Россия в целом ничего не потеряла. Поэтому отмена санкций — в интересах Европы", - сказал Додик.

Он также подчеркнул, что вопрос с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками должен решаться путем диалога. Додик не исключил, что будущее ДНР и ЛНР может быть связано с Россией.

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