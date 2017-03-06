Украинские радикалы сняли блокаду железной дороги из России

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Киевские радикалы согласились разблокировать железнодорожные пути на станции Конотоп в Сумской области и больше не мешать движению поездов на этом участке. Взамен руководство Украинских железных дорог пообещало предоставлять организаторам блокады всю информацию о грузах из России, которые перевозятся по этому участку. Националисты также заявили о намерении расширить сеть "контрольных пунктов" и на других направлениях, ведущих в сторону нашей страны.

Вечером 5 марта артиллерия ВСУ открыла огонь по городу Ясиноватая к северу от Донецка, вблизи линии соприкосновения. В результате пламя охватило частный сектор и многоквартирный дом. Количество погибших и пострадавших выясняется. Режим прекращения огня, предложенный ДНР, Киев соблюдал меньше 7 часов, отмечает "ТВ Центр".

Возобновление обстрелов не поддается здравому смыслу. В воскресенье днем Киев и Донецк договорились не просто прекратить огонь, но и совместными силами разминировать фильтровальную станцию. Она снабжает водой, как Донецкую сторону, так и населенные пункты, находящиеся под контролем ВСУ.

Ранее работа станции была нарушена из-за регулярных обстрелов. Наконец, после того как взрывотехники обследовали периметр, и внутрь зашли ремонтные бригады, снова грянул минометный огонь. В результате, повреждены линии электропередачи – фильтровальная станция обесточена.

Донбасс продолжает жить в условиях товарной блокады, однако фокус внимания радикалов сейчас сдвинут в сторону сообщения с Россией. В субботу националисты организовали новый блокпост в Сумской области на станции Конотоп, чтобы не пускать составы с российским углем. Их при этом совершенно не заботило то, что украинская энергетика на грани краха из-за нехватки антрацитов.

В воскресенье в Киеве заявили о том, что подготовят список энергогенерирующих компаний, чья угольная продукция все-таки может поставляться на территорию, подконтрольную ВСУ. К концу дня Украинская железная дорога на своем сайте разметила сообщение – проблема с блокадой в Конотопе разрешена.

"Железнодорожники договорились предоставлять раз в месяц народному депутату – участнику блокады железной дороги, информацию о перевозках грузов между Украиной и Россией. Участники блокады согласились не препятствовать движению поездов и покинуть место блокады", - говорится в сообщении.

Ну а точку в этой истории, вероятно, поставит суд. Нацполиция Украины возбудила по факту блокады и нарушения движения двух грузовых составов в Конотопе уголовное дело.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".